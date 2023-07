Homem armado com faca invade apartamento e assusta moradora

A Polícia Militar (PM) de Jandaia do Sul foi acionada na tarde deste domingo, 09, após uma moradora da região central da cidade relatar que um homem, armado com faca, havia invadido o apartamento dela.

continua após publicidade

Chegando no prédio, imediatamente a moradora foi ao encontro dos policiais e informou que o homem estava no interior do apartamento dela. Lá dentro, a equipe encontrou o suspeito em um dos quartos, segurando uma faca na mão.

- LEIA MAIS: Cofre de igreja é arrombado e R$ 1,5 mil são furtados no Vale do Ivaí

continua após publicidade

Ele recebeu voz de abordagem, soltou a faca e foi algemado pelos policiais, relatando que fez uso de drogas, que estariam no interior do apartamento ao lado, onde ele mora. No imóvel, a PM apreendeu uma porção de maconha, além de alguns medicamentos e anabolizantes, os quais foram apreendidos e entregues na delegacia de polícia, juntamente com o detido.

Siga o TNOnline no Google News