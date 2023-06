Homem armado com faca agride, ameaça a esposa e acaba preso pela PM

Na noite de segunda-feira (05-06), policiais militares do destacamento policial de Faxinal prenderam um homem acusado de violência doméstica. Ele teria agredido a esposa e a ameaçado com uma faca.

continua após publicidade

Por volta das 20h30, a equipe de serviço da Polícia Militar (PM) foi acionada para uma residência no Jardim Nova Faxinal, onde a solicitante relatava um caso de violência doméstica e o homem estava armado de faca.

- LEIA MAIS: Jovem morre em acidente com ônibus pouco depois de comprar moto

continua após publicidade

Durante o deslocamento a equipe foi informada por um casal que o homem havia se evadido da residência e estava trajando blusa de cor vermelha e calça jeans.

Pouco depois os policiais encontraram o rapaz com as mesmas características mencionadas.

O suspeito foi abordado quando indagado então sobre a faca que utilizou para realizar as ameaças veio a demonstrar excesso de nervosismo, começando a gaguejar.

continua após publicidade

Neste momento chegou o irmão da solicitante que confirmou tratar-se do autor das agressões e ameaças.

Sendo então feito contato com a solicitante, ela relatou que as agressões e ameaças se iniciaram na parte da manhã. Disse que foi agredida com socos, chutes, cotoveladas, puxão de cabelo e enforcada, resultando lesão nas costas e também no rosto. O agressor também lhe ameaçou com uma faca dizendo “você acha que não tenho coragem”, dando a entender que a mataria.

Diante da situação foi dada voz de prisão, autor foi encaminhado a 53ª Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis ao caso.

Siga o TNOnline no Google News