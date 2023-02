Homem apanha em Ivaiporã após ser flagrado espiando mulher

Da Redação

Um homem de 31 anos, acabou se dando mal em Ivaiporã, no Centro Norte do Paraná, ao tentar espiar uma mulher. Ele foi surpreendido e apanhou do marido e do irmão da vítima. O caso foi na madrugada deste sábado (18).

De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe de serviço foi acionada via Copom por volta de uma hora para a Av. Paraná, para atendimento de uma briga generalizada.

No local, os envolvidos informaram que um homem estava espiando a mulher em sua residência e fazendo atos obscenos.

Ao perceber a presença do esposo e do irmão, o suspeito saiu correndo sentido centro, mas foi alcançado e agredido por eles.

No local compareceram equipes do Siate/Corpo de bombeiros que encaminharam o homem ao UPA para atendimento médico.

Os envolvidos foram orientados quanto aos procedimentos posteriores.

