Homem anuncia venda de trator por R$ 220 mil e quase cai em golpe

Um morador de Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, conseguiu escapar de um golpe durante a venda de um trator da marca New Holland TL 5.80, anunciado por ele no Facebook, pelo valor de R$ 220.000.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Motociclista fica ferido em colisão entre auto e moto em Jardim Alegre

Segundo o homem, uma pessoa entrou em contato e se mostrou interessada. Eles então combinaram que o pagamento iria ser feito nesta terça-feira (22), e que o trator iria ser retirado como o auxílio de um guincho.

continua após publicidade

A vítima então afirmou que uma pessoa foi enviada até o local com o guincho, como combinado, mas antes de liberar o veículo, o homem ficou esperando o pagamento cair na sua conta, o que não aconteceu.

Como consta no Boletim de Ocorrências, após suspeitar que se tratava de um golpe de estelionato, o vendedor chamou a PM para realizar o B.O.

Siga o TNOnline no Google News