Homem “anuncia” ponto de drogas e quatro são presos em Mauá da Serra

As drogas e os celulares apreendidos em Mauá da Serra foram entregues à Polícia Civil

Uma ocorrência policial no mínimo estranha foi registrada pela Polícia Militar de Mauá da Serra, no início da tarde desta quarta-feira (14). Populares ligaram para o destacamento informando que havia um homem, na rua, aos gritos, anunciando que estava indo se juntar com amigos para fracionar drogas para a venda. O homem inclusive teria anunciado o local onde seria o encontro.

Informada pelas denúncias populares, a Polícia Militar foi ao local e fez a prisão de quatro pessoas por associação criminosa para o tráfico de drogas. No endereço, os policiais apreenderam 5 gramas de maconha, 9 gramas de cocaína e três celulares, que seriam usados para contatos para a comercialização de drogas. Entre os presos, o homem que, segundo a denúncia, havia feito o anuncio do ponto de drogas, aos gritos pelas ruas.

Conforme relatório da Polícia Militar, várias denúncias anônimas teriam sido feitas relatando que um homem estaria gritando na rua sobre a posse de drogas que estaria levando para ser fracionada para venda em um determinado endereço. Ainda conforme os relatos dos denunciantes, o tal homem teria dito inclusive que estava com uma arma que usaria para fazer uma cobrança. Ele teria gritado inclusive o endereço onde se reuniria com amigos para o tráfico de drogas.

A partir das denúncias, a equipe da PM foi ao endereço citado e abordou um homem. Ele estava na frente da casa. No interior da residência, os policiais encontraram mais três pessoas, exatamente como constava na denúncia de populares. No local os policiais encontraram uma porção de maconha e 17 invólucros de cocaína, totalizando 9 gramas. A Polícia não encontrou nenhuma arma com os envolvidos, que foram presos por associação para o tráfico de drogas e encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Marilândia do Sul, juntamente com as drogas apreendidas e os celulares.

