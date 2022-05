Homem ameaça mulher e filho com faca e é preso pela PM

Da Redação

Um homem foi preso pela Polícia Militar após ameaçar a mulher e o filho com uma faca na tarde de quinta-feira (12), em Ivaiporã. O caso foi registrado por volta das 18 horas na Av. Maranhão.

Acionados via 190, os policiais foram até a residência e encontraram o suspeito com a faca nas mãos, que tentou empreender fuga pelos fundos. Dado voz de abordagem e após repetidas ordens soltou a faca no chão.

Filho e a esposa relataram que o autor chegou em casa embriagado e passou a fazer ameaças de morte a seu filho. Quando o filho disse que chamaria a polícia, foi perseguido pelo pai que portava uma faca em mãos.

Para fugir das ameaças de morte do suspeito, o filho se trancou dentro do quarto, momento em que o pai passou a ameaçar a mãe. As vítimas relataram ainda, que todos os dias sofrem ameaças do autor e que ele já foi detido anteriormente pelo mesmo crime.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão para o autor das ameaças, e encaminhado para 54ª Delegacia de Polícia Civil para procedimentos.