Homem ameaça moradores, bate em PMs e é preso no Vale do Ivaí

Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (21) em São Pedro do Ivaí, no Norte do Paraná, depois de ter ameaçado moradores da cidade e bater nos policiais militares que atenderam a ocorrência. A situação foi registrada após a população ter acionado a Polícia Militar, pois o homem estaria no meio da Avenida Romeu Domingues de Oliveira com um pedaço de pau e uma faca ameaçando todos que passavam pelo local.

Conforme relato das autoridades, por volta das 18h44, os policiais chegaram na área central, avistaram o suspeito e deram voz de abordagem. No entanto, o homem saiu correndo, pulou diversos muros e ainda invadiu várias residências. O suspeito teria chegado a subir em telhados para tentar fugir.

Durante a fuga, o suspeito teria xingado os policiais, afirmado que os mataria e ainda ameaçou atear fogo nos imóveis que passava. Os agentes da PM alcançaram o suspeito e precisaram usar força moderada para contê-lo. Foi necessário o uso de algemas pois, de acordo com o boletim de ocorrência, o homem estava muito nervoso e tentava fugir novamente.

Mesmo algemado, ele ainda continuou xingando e ameaçando os policiais. Nesse momento, o homem teria até mesmo afirmado que iria "dar um tiro" nos militares "quando saísse". Ele foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil para as providências cabíveis.

