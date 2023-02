Homem ameaça matar filho, nora e três netas queimados no Vale do Ivaí

Da Redação

Uma família de Rosário do Ivaí, município localizado no Vale do Ivaí, Paraná, passou por momentos de terror na tarde deste domingo (12). Moradores de uma propriedade rural na Água do Engano, eles foram ameaçados de morte.

De acordo com informações, um homem afirmou que iria colocar fogo em uma residência, onde estavam seu filho, a nora e as três netas. Segundo relato do filho, o pai chegou em sua casa completamente alterado e, então, começou as ameaças.

A nora ficou totalmente apavorada com a situação, temendo pela vida das suas três filhas pequenas. Por fim, o casal conseguiu que o homem não colocasse fogo na casa, mas ele acabou atendo fogo no próprio veículo, um Fiat Strada de cor branca.

O carro ficou completamente destruído. O fogo tomou conta de todo o compartimento do motor e do interior da cabine.

Diante da ocorrência, o filho decidiu representar criminalmente contra o pai, por temer pela sua segurança e de sua família.

