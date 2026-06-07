Homem ameaça mãe e filha após esbarrão e acaba imobilizado na rua

Um homem foi contido e imobilizado no meio da rua na madrugada deste domingo (7), no centro de Marilândia do Sul, após perseguir e fazer ameaças de morte contra uma mulher e sua filha adolescente, de 14 anos. A situação, que terminou com a intervenção de uma terceira pessoa, teve início por conta de um esbarrão acidental.

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De acordo com as informações apuradas pela Polícia Militar, as vítimas assistiam a um show ao vivo no calçadão da cidade, próximo a uma agência bancária. Em determinado momento, a adolescente foi comprar água e, ao sair do estabelecimento, esbarrou sem querer no suspeito. O homem, que apresentava sinais de embriaguez e já discutia com outra pessoa no momento, voltou-se contra a jovem de forma agressiva e começou a ameaçá-la.

A mãe interveio para defender a filha e questionou a atitude do suspeito. Em resposta, ele ordenou de forma hostil que a mulher se calasse. Para evitar maiores problemas, a mãe decidiu ir embora a pé com a adolescente.

Perseguição

O que parecia ter acabado no show tomou proporções mais graves. O homem entrou em um carro branco, modelo VW Fusca, e passou a seguir mãe e filha por cerca de 400 metros. Na Rua da Alegria, ele interceptou as vítimas, desceu do veículo e começou a proferir diversos xingamentos ofensivos. Além dos insultos, o agressor ameaçou matar as duas caso elas decidissem denunciar o caso às autoridades.

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Apavorada e temendo pela segurança da filha, a mãe começou a gritar por socorro. Um homem que estava nas proximidades ouviu os pedidos e decidiu intervir. Para impedir que as vítimas fossem agredidas, ele entrou em luta corporal com o suspeito e conseguiu imobilizá-lo no chão até a chegada da PM.

Quando as equipes policiais chegaram ao local, encontraram o agressor ainda contido no solo. Os dois homens envolvidos na briga foram levados ao Posto de Saúde do município para passar por avaliação médica e atestar possíveis ferimentos. Logo após o atendimento, ambos foram encaminhados ao destacamento policial, junto com as vítimas, para o registro oficial da ocorrência e a adoção das providências legais necessárias. Ninguém ficou gravemente ferido.



