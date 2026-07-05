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PROTEÇÃO À MULHER

Homem ameaça incendiar casa e tirar filhos da companheira em Ivaiporã

Mulher pediu medida protetiva após relatar ameaças durante discussão. Suspeito fugiu antes da chegada da Polícia Militar

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.07.2026, 10:08:48 Editado em 05.07.2026, 10:08:45
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Homem ameaça incendiar casa e tirar filhos da companheira em Ivaiporã
Autor O caso foi registrado na noite de sábado - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

Uma mulher acionou a Polícia Militar na noite de sábado (4), após relatar ter sido vítima de violência doméstica em Ivaiporã. A vítima informou que o homem ameaçou incendiar a residência e tirar os filhos do casal. Segundo a PM, ela manifestou interesse em solicitar medida protetiva de urgência

Segundo o relato da vítima a PM, ambos ingeriam bebida alcoólica quando, após a chegada da irmã dela, iniciou-se uma discussão em razão de o autor ter tentado agarrá-la.

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Ainda de acordo com a vítima, durante a discussão o homem a empurrou para o banheiro e afirmou que colocaria fogo na residência e retiraria os filhos do casal. Quando a equipe da Polícia Militar chegou ao local, o suspeito já havia deixado a residência.

No imóvel permaneceram a vítima, a irmã dela e os dois filhos menores do casal. Ela decidiu passar a noite na casa da irmã por segurança.

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Após orientar a vítima sobre os procedimentos legais, os policiais acompanharam a família até a residência da irmã.

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abuso emocional ivaipora MEDIDA PROTETIVA POLICIA MILITAR segurança da mulher violência domestica
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