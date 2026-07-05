Homem ameaça incendiar casa e tirar filhos da companheira em Ivaiporã

Mulher pediu medida protetiva após relatar ameaças durante discussão. Suspeito fugiu antes da chegada da Polícia Militar

Uma mulher acionou a Polícia Militar na noite de sábado (4), após relatar ter sido vítima de violência doméstica em Ivaiporã. A vítima informou que o homem ameaçou incendiar a residência e tirar os filhos do casal. Segundo a PM, ela manifestou interesse em solicitar medida protetiva de urgência

Segundo o relato da vítima a PM, ambos ingeriam bebida alcoólica quando, após a chegada da irmã dela, iniciou-se uma discussão em razão de o autor ter tentado agarrá-la.

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Ainda de acordo com a vítima, durante a discussão o homem a empurrou para o banheiro e afirmou que colocaria fogo na residência e retiraria os filhos do casal. Quando a equipe da Polícia Militar chegou ao local, o suspeito já havia deixado a residência.

No imóvel permaneceram a vítima, a irmã dela e os dois filhos menores do casal. Ela decidiu passar a noite na casa da irmã por segurança.

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Após orientar a vítima sobre os procedimentos legais, os policiais acompanharam a família até a residência da irmã.