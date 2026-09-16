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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem ameaça incendiar casa com mulher e filha em Ivaiporã

Ameaça ocorreu durante uma ocorrência de violência doméstica registrada pela PM na noite de terça-feira (15), no Jardim Luiz XV

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem ameaça incendiar casa com mulher e filha em Ivaiporã
Autor Suspeito fugiu antes da chegada da equipe policial - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A Polícia Militar registrou um caso de violência doméstica após um homem ameaçar incendiar a casa com a mulher e a filha de cinco anos em Ivaiporã.

O caso aconteceu na noite de terça-feira (15), no Jardim Luiz XV. Segundo a vítima, o companheiro chegou em casa com sinais de embriaguez.

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LEIA MAIS: Menor denuncia homem após abordagem em praça de São João do Ivaí

Ele disse que pretendia terminar o relacionamento. Porém, a mulher optou por não discutir e começou a preparar uma refeição.

Nesse momento, segundo o relato, o homem a empurrou e tentou esganá-la. A mulher reagiu para conter a agressão.

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Depois, o homem deixou a residência e ameaçou voltar para incendiar o imóvel com a mulher e a filha dentro.

A PM realizou buscas nas proximidades, mas não localizou o homem. A vítima recebeu orientações sobre medidas protetivas de urgência.

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abuso familiar ameaças ivaipora medidas protetivas POLICIA MILITAR violência domestica
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