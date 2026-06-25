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Homem ameaça ex-mulher com faca e puxa seu cabelo em Bom Sucesso

Suspeito estava embriagado, agiu por ciúmes e fugiu após a confusão; vítima não conseguiu acionar a polícia no momento do crime

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.06.2026, 07:26:32 Editado em 25.06.2026, 07:42:40
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Homem ameaça ex-mulher com faca e puxa seu cabelo em Bom Sucesso
Autor Ocorrência foi registrada em Bom Sucesso - Foto: Divulgação

Uma mulher e sua irmã foram ameaçadas de morte por um homem armado com uma faca na noite de terça-feira (23), na região central de Bom Sucesso (PR). O suspeito, que é ex-companheiro de uma das vítimas, foi até a residência da família motivado por ciúmes e acabou agredindo a mulher.

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De acordo com as informações registradas pela Polícia Militar (PM) na manhã de quarta-feira (24), o homem chegou ao local por volta das 21h apresentando fortes sinais de embriaguez. Durante o desentendimento, ele foi até a cozinha, pegou uma faca e começou a gritar ameaças de morte contra a ex-mulher e a ex-cunhada.

A situação se agravou quando o homem pegou a filha do casal no colo. No momento em que a mãe se aproximou na tentativa de proteger a criança e intervir na situação, o agressor puxou os seus cabelos. Logo após as agressões, ele fugiu da residência tomando rumo ignorado.

A vítima relatou aos policiais que, durante o momento de desespero, tentou ligar para o número de emergência da polícia, mas não conseguiu completar a ligação. A equipe policial foi acionada apenas na manhã seguinte para registrar o caso. As mulheres foram orientadas sobre os trâmites legais para processar o agressor e solicitar medidas de proteção.

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AGRESSÃO ameaça de morte Bom Sucesso ciúmes medidas protetivas POLICIA MILITAR violência domestica
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