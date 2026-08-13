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Vale do Ivaí
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VIOLÊNCIA

Homem ameaça ex-companheira e tenta agredir ex-sogra com cadeira em Ivaiporã

Segundo a PM, homem foi até a casa da ex-companheira, no Jardim Nova Porã, e fugiu antes da chegada dos policiais

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem ameaça ex-companheira e tenta agredir ex-sogra com cadeira em Ivaiporã
Autor A Polícia Militar foi acionada após a ocorrência - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um homem ameaçou a ex-companheira e tentou agredir a ex-sogra com uma cadeira na noite de quarta-feira (12), no Jardim Nova Porã, em Ivaiporã. A Polícia Militar foi acionada após a ocorrência.

Segundo o relato da vítima, ela está separada do homem há quatro meses e ele foi até a residência aparentando estar sob efeito de entorpecentes

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O homem teria ameaçado a ex-sogra e ainda tentou agredi-la com uma cadeira. Depois, também ameaçou a ex-companheira.

A vítima relatou que ainda aos policiais, que o autor afirmou que resolveria a situação de outra maneira caso não fosse preso naquele momento.

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A PM fez patrulhamento nas proximidades, mas não localizou o suspeito. O boletim de ocorrência foi registrado e encaminhado à Polícia Judiciária.

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AGRESSÃO ameaças ENTORPECENTES ivaipora POLICIA MILITAR violência domestica
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