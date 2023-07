Homem ameaça esposa com espingarda e acaba preso no Vale do Ivaí

A ocorrência de ameaça foi na Vila Rural, em Rosário do Ivaí

Siga o TNOnline no Google News

Policiais militares da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) do destacamento de Rosário do Ivaí prenderam, na noite de sábado (08.07), um homem por posse ilegal de arma de fogo e violência doméstica, na zona rural do município. Na ação, foram apreendidos uma espingarda e munições.

Conforme consta no boletim de ocorrência da PM, por volta das 22h30, a PM foi acionada para atendimento de um caso de violência doméstica na Vila Rural de Rosário do Ivaí.

De pronto, a equipe deslocou até o local feito contato com a solicitante, que se encontrava na residência de vizinhos.

Ela relatou que seu marido estava embriagado, e fazendo ameaças de morte. Em conversa com o autor que estava muito alterado e em visível estado de embriaguez; ele negou ter ameaçado ou agredido a solicitante.

Indagado sobre a possível arma de fogo, ele disse que era herança e que estava guardada na despensa da residência debaixo de uma caixa. Além da espingarda também foram encontradas duas munições calibre 36.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão pela posse irregular de arma de fogo e munição. Ambas as partes foram encaminhadas à Delegacia de Polícia civil de Faxinal, para providências cabíveis.

