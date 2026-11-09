Homem ameaça esposa, ataca família com facas e é preso em Borrazópolis

Um homem foi preso na noite de domingo (8) no centro de Borrazópolis, no Vale do Ivaí, após ameaçar a própria esposa e perseguir familiares armado com duas facas. A Polícia Militar foi mobilizada após receber diversas ligações de moradores relatando o descontrole do suspeito.

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De acordo com as informações registradas pela polícia, a confusão teve início após o homem passar a tarde toda ingerindo bebida alcoólica. Ele se desentendeu com a companheira e passou a ofendê-la. Temendo pela própria segurança, a mulher saiu de casa e pediu ajuda aos familiares do marido para que tentassem acalmá-lo.

Quando os parentes chegaram à residência, encontraram o homem extremamente alterado. Ele estava quebrando vários objetos no interior do imóvel e ameaçava colocar fogo na casa. Ao tentarem conversar, o suspeito pegou duas facas e partiu para cima da própria família, que imediatamente acionou a polícia.

As equipes chegaram rapidamente ao local e se depararam com um princípio de tumulto. Ao notar a presença dos policiais, o homem jogou um objeto no chão e caminhou na direção dos agentes, mas acatou a ordem de abordagem. Ele deitou no chão e foi algemado por precaução, devido ao alto nível de agressividade.

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O homem recebeu voz de prisão no local. Ele e as vítimas foram levados ao Hospital Municipal de Faxinal para a realização de exames de lesões corporais e, em seguida, encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Faxinal, onde o caso foi registrado. As duas facas usadas nas ameaças foram apreendidas.