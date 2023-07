Homem ameaça dar sonífero e sufocar ex-namorada com travesseiro

Uma moradora da cidade de Bom Sucesso, no Vale do Ivaí, procurou a sede da Polícia Militar do Paraná (PMPR), nesta segunda-feira (3), para denunciar seu ex-namorado. O homem está ameaçando dar sonífero para ela e a sufocar com um travesseiro.

De acordo com relato da vítima, eles estão separados e o ex-companheiro está fazendo diversas ameaças para que ela volte com o relacionamento. Além de matá-la, o suspeito também afirma que irá tirar a própria vida.

Ainda segundo a mulher, no último dia 1 de julho, o ex teria atendado contra a própria vida e fez acusações afirmando que ela teria tentado matá-lo. O homem teria até mesmo confeccionado um boletim de ocorrência dizendo ser vítima. Conforme as autoridades, esse fato não foi comprovado.

Diante dos fatos e do medo que a jovem está sentindo, as autoridades fizeram as orientações necessárias.

