Homem ameaça cunhada, avança contra PMS e caso termina na Delegacia

Na noite de sábado (17), por volta das 20h30, a Polícia Militar foi acionada para comparecer na comunidade São Cristóvão no Assentamento 8 de Abril, em Jardim Alegre, onde segundo a solicitante seu cunhado teria invadido a residência e estaria ameaçando agredir os familiares.

Ao chegar na localidade, foi localizado uma residência de cor azul, onde um indivíduo visivelmente alcoolizado, atendeu a equipe, e informou que a residência não seria onde a solicitante morava, mas confirmou que ele seria o alvo da denúncia.

Após a informação, a equipe da PM achou por bem realizar uma busca pessoal uma vez que ele se encontrava alterado.

Após a identificação do abordado, ele informou o local onde seria a residência da solicitante, e que iria se deslocar até lá também em um de seus veículos.

Ao ser informado que caso utilizasse o carro, a equipe teria que prendê-lo, uma vez que além de apresentar sintomas de embriaguez estava com a CNH vencida.

Mesmo assim, ele passou a insistir que se a equipe quisesse poderia levar até a casa. Nesse momento, foi utilizado verbalização de forma enérgica contra o homem, que em dado momento partiu para cima da equipe. Sendo rapidamente imobilizado e conduzido até o compartimento de presos da viatura.

Na residência da solicitante, ela relatou que se encontrava na residência do sogro e que em dado momento o abordado se alterou com ela e sua filha. Passou a dizer que o que estavam fazendo seria putaria e que quebraria as duas no pau caso fosse necessário. O autor ainda teria segurado a menina pelos braços e a empurrado.

Após essa situação, o indivíduo se dirigiu até a residência da solicitante e passou a empurrar a porta e a repetir as ameaças feitas anteriormente.

Diante dos fatos relatados, as partes foram conduzidas inicialmente ao DPM de Arapuã para confecção do B.O.U e posteriormente a Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã para os procedimentos cabíveis.

Enquanto o boletim era confeccionado no DPM, o autor por diversas vezes disse na presença da equipe policial que quando se deparasse com a solicitante, iria quebrar ela no pau, confirmando assim toda a situação narrada pela vítima.

