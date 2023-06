Homem ameaça convivente de morte e é levado para delegacia

Ocorrência foi no início da noite de segunda-feira

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um suspeito de ameaçar a companheira de morte em Jardim Alegre foi levado para a delegacia da cidade de Ivaiporã. Ele foi encontrado pelos policiais militares na residência onde ocorreu as ameaças e a companheira optou por representar.

continua após publicidade

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), no início da noite de segunda-feira (19), por volta das 18h30, a equipe de serviço foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de violência doméstica em Jardim Alegre.

- LEIA MAIS: Mãe procura a PM em Godoy Moreira e denuncia professora por injúria

continua após publicidade

No local encontrou a solicitante que informou aos policiais que convive há dois anos com seu amásio, e ele estaria a ameaçando de morte. Além disso, proferindo ofensas contra sua pessoa como vagabunda, biscate e outras ofensas.

O autor se encontrava na residência e a solicitante mostrou vontade de representar contra o convivente.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao autor e ambos encaminhados para delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã.

continua após publicidade

Ainda de acordo com a PM, pelo menos cinco boletins de ocorrência já foram confeccionados desde 2022 com envolvimento de ambos.

(Outra ocorrência)

PM apreende cigarro de maconha com usuário no centro da cidade

Ainda em Jardim Alegre, por volta das 22h40, a equipe em patrulhamento na Av. Matos Leão, se deparou com dois indivíduos que ao avistarem a viatura policial, dispensaram um objeto na via.

continua após publicidade

Foi realizada a abordagem e encontrado próximo aos abordados uma caixa de fósforo e dentro um cigarro de maconha, sendo que um deles assumiu ser de sua propriedade e também ser usuário.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado ao DPM de Jardim Alegre para a confecção de termo circunstanciado, enquanto que com o outro foi liberado no local.

Siga o TNOnline no Google News