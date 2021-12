Homem alcoolizado ameaça a mãe e agride sobrinho

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um homem que estava alcoolizado ameaçou a própria mãe na tarde de quarta-feira (1) e ainda agrediu o sobrinho de 10 anos que foi em defesa da avó. A Polícia Militar (PM) foi chamada e o agressor acabou preso. O caso foi no Jardim Guanabara, por volta das 15 horas, em Ivaiporã.

No local, a mulher relatou aos policiais, que filho dela estava ingerindo bebida alcoólica e começou a xingar de rapariga e outros nomes pejorativos. Quando o neto menor de idade tentou ajudar a avó, o autor o agrediu causando escoriações no rosto, parte do lado da cabeça sobre a orelha direita e no tórax.

Com a chegada da equipe o agressor estava na rua ao lado sentado. Realizado a abordagem nada de suspeito foi encontrado. Questionado da situação disse que o menor não obedecia e que de fato bateu na criança. Ele ainda conformou que em outras vezes já ameaçou e empurrou a própria mãe.

O homem foi encaminhado para o teste do covid-19 e posteriormente entregue a autoridade policial na 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil..