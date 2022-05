Homem alcoolizado agride irmão com soco em Ivaiporã

Da Redação

Ilustração

Na noite de domingo (22), a Polícia Militar de Ivaiporã foi chamada para Rua das Flores, para atendimento de uma discussão entre irmãos que terminou em agressão.

continua após publicidade .

No local o solicitante relatou que está ocorrendo vários desentendimentos com seu irmão, o qual chega embriagado em casa brigando com todos. Desta vez, o autor partiu para agressão vindo a desferir um soco em sua boca, causando sangramento.

A equipe realizou buscas pelas imediações a fim de localizar o autor, porém sem êxito, diante dos fatos foi feito as devidas orientações ao solicitante.