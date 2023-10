Homem agride vizinha com cabo de vassoura em Ivaiporã

Siga o TNOnline no Google News

Na manhã de quinta-feira (26), uma discussão entre vizinhos na Rua Marlene Moraes, em Ivaiporã culminou com uma mulher sendo agredida com um cabo de vassoura. A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência por volta das 9 horas.

A vítima é uma mulher, que compartilha o abastecimento de água com seu vizinho devido às residências serem no mesmo quintal. No entanto, o vizinho desligou o registro, impedindo-a de usar a água.

Quando a mulher foi pedir para que ele ligasse a água houve uma discussão, e o homem a agrediu utilizando um cabo de vassoura, que causou apenas vermelhidão.

Diante dos fatos, a vítima foi orientada pela PM das medidas cabíveis, porém, optou por não tomar medidas legais.

