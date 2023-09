Homem agride próprias irmãs e se esconde na casa da mãe em Jandaia

Um homem agrediu as próprias irmãs e se escondeu na casa da mãe na tarde desta terça-feira (19) em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí. A Polícia Militar (PM) foi acionada e depois de negociar com o suspeito, que não queria sair da residência, conseguiu conduzir o homem para a delegacia.

Em contato com uma das irmãs agredidas, os policiais foram informados que o suspeito agrediu ela dentro da própria casa e ainda quebrou móveis da residência. Ele ainda teria invadido a casa de outra irmã para agredi-la também. A mulher relatou que o homem estava visivelmente embriagado.

Depois das agressões, o suspeito foi se esconder na casa da própria mãe, ao qual possui medida protetiva contra ele. Neste momento, as irmãs do suspeito solicitaram o auxílio da PM, com medo de a mãe ser agredida.

Quando os PMs chegaram, o homem estava dentro da residência e se recusava sair da casa. Segundo os agentes, ele chegou a dizer que só sairia de lá se fosse morto. No entanto, como consta no Boletim de Ocorrências, após alguns minutos de negociações, o homem se entregou. Ele foi encaminhado para a delegacia da cidade.

Ainda de acordo com os policiais, depois da rendição, foram encontradas dentro da casa, no local que o suspeito estava, uma barra de ferro, uma faca, além de outros objetos.

