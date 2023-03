Homem agride namorada, foge, e acaba preso por embriaguez ao volante

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Um homem de 38 anos foi preso na noite de quarta-feira (23), por volta das 23h20, no Jardim Alto da Glória em Ivaiporã, depois de agredir a namorada de 55 anos com um golpe de madeira na região da cabeça. No momento que foi encontrado pelos policiais militares, ele estava embriagado pilotando uma motocicleta.

continua após publicidade .

A agressão contra a namorada foi por volta das 20 horas, a Polícia Militar (PM) foi acionada e conversou com a vítima na residência, no Jardim Alto da Glória.

- LEIA MAIS: Homem é ameaçado com facão e tem o celular quebrado pelo enteado

continua após publicidade .

Ela relatou que além da paulada na região da cabeça, levou socos e chutes. Logo após ser orientada pela equipe, a vítima foi de meios próprios à UPA 24h.

A equipe saiu em patrulhamento e por volta das 23h20 ainda no Alto da Glória se deparou com uma moto Honda, e o motociclista ao avistar a viatura apagou o farol da moto e fez o retorno na rua.

Diante da fundada suspeita a guarnição resolveu pela abordagem. Nada de ilícito foi encontrado, bem como a motocicleta estava devidamente licenciada. No entanto, o condutor apresentava sinais de embriaguez. Ele realizou o teste do bafômetro que acusou 1,16 mg/l.

continua após publicidade .

O motociclista também estava com um corte na região da testa, que segundo ele, devido a vias de fato com familiares e levou uma garrafada da namorada.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e encaminhado a 6ª CIPM para confecção do B.O.U, posteriormente ao hospital para auto de lesões corporais e em seguida a Delegacia de Ivaiporã.

Siga o TNOnline no Google News