Homem agride mulher por não aceitar que ela receba pensão da filha

Uma moradora de Bom Sucesso, no Vale do Ivaí, foi agredida pelo seu marido no início da tarde desta quarta-feira (23). Segundo a vítima o homem chegou a quebrar uma mesa, que acabou caindo no pé da mulher.

De acordo com o Boletim de Ocorrências (B.O), a mulher afirmou que a agressão aconteceu porque o seu companheiro não aceita que ela receba pensão para a sua filha de um relacionamento anterior, que é paga pelo seu ex-companheiro.

A vítima chamou a PM, mas quando os policiais chegaram no local o agressor já não estava mais na casa. Como afirma os policiais, a mulher foi orientada na delegacia sobre o caso, e pediu medida protetiva contra o homem.

Ainda segundo o B.O, a mulher afirmou que o seu marido é “um homem bom, e isso (as agressões) só acontece quando ele fica nervoso”.

