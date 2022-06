Homem agride mulher com soco e é acusado de não pagar programa

Da Redação

Imagem ilustrativa

A Polícia Militar (PM) registrou na noite de sábado (25) uma ocorrência de lesão corporal contra uma mulher em Godoy Moreira. O motivo da agressão seria porque a vítima teria pegado o celular do autor, que segundo ela, devia dinheiro por conta de um programa sexual.

Conforme consta no boletim de ocorrência, por volta das 21h30 a equipe em patrulhamento pela Av. São Paulo se deparou com uma mulher de 39 anos com um corte no rosto. Ela contou aos policiais que estava em um bar e que um homem a teria agredido com um soco.

Em buscas o autor foi localizado pelos policiais. Ao ser abordado disse que a vítima na sexta-feira havia furtado um aparelho celular dele e teria pedido a quantia de R $400,00 para devolver o aparelho.

Por outro lado, a mulher passou a relatar que teria combinado o valor devido a um programa. Disse ainda que ficou com o celular em garantia que ao ser quitada a dívida devolveria o referido aparelho.

A vítima encaminhada ao Hospital Municipal de Godoy Moreira para a sutura e curativo, e posteriormente ambos encaminhados para Delegacia de Polícia Civil de São |João do Ivaí para providências legais.