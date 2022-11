Homem agride esposa, sai de casa e deixa ela e o filho na rua

Da Redação

Imagem Ilustrativa - Mulher foi agredida e deixada para fora de casa, à noite, com o filho, em Marilândia do Sul

Mais um caso de violência doméstica foi registrado na noite desta terça-feira (29), em Marilândia do Sul. Além de apanhar do marido, a mulher foi deixada na rua, com uma criança. O homem saiu de casa logo depois das agressões e deixou a mulher desamparada, do lado de fora.

A equipe da Policia Militar foi acionada e esteve no endereço, à rua São Paulo, na área central da cidade. Segundo a vítima, momentos antes o homem havia agredido ela, após uma discussão. A mulher relatou que o agressor desferiu vários socos em sua cabeça e, logo depois, havia saído de casa, quando a deixou para fora de casa, com seu filho, uma criança. A mãe da mulher esteve no local para dar abrigo à filha e ao neto.

A polícia militar pegou os dados do agressor, realizou diligências, mas não encontrou o agressor. A mulher foi orientada a ir até a delegacia de polícia civil para registrar o caso para as providências legais.

