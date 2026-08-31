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VIOLÊNCIA

Homem agride esposa, quebra celular e foge com filho em Apucarana

A vítima, de 24 anos, tentava acionar a Polícia Militar quando foi empurrada pelo companheiro, que apresentava sinais de embriaguez.

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem agride esposa, quebra celular e foge com filho em Apucarana
Autor Foto: Reprodução

Um caso grave de violência doméstica e familiar foi registrado na tarde deste domingo (30) no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, em Apucarana. Uma jovem de 24 anos foi agredida pelo companheiro, de 29 anos, que fugiu do local levando o filho do casal.

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De acordo com o boletim da Polícia Militar, o homem chegou à residência alterado e com sinais de embriaguez, passando a vomitar no interior do imóvel. Ao ser questionado pela esposa para que parasse, ele começou a ofendê-la com palavras de baixo calão. A situação escalou quando a vítima tentou ligar para o número 190 para pedir socorro. O agressor a empurrou, causando escoriações nos braços da mulher, e arremessou o celular dela no chão para danificar o aparelho e interromper a chamada.

Após as agressões, o homem fugiu levando a criança, sem informar o destino. A polícia realizou buscas nas imediações e em possíveis paradeiros, mas o suspeito não foi localizado. A vítima recusou encaminhamento médico e foi orientada sobre como requerer medidas protetivas de urgência.

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