Homem agride esposa e tenta tirar a própria vida

Um homem bateu na esposa na manhã de terça-feira (28) e depois tentou tirar a própria vida em São João do Ivaí. O caso ocorreu na Rua Odair Vechi, por volta das 10h30.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi acionada por populares, informando que no endereço uma mulher gritava por socorro.

Na residência, os policiais encontraram o portão fechado por cadeados e ouviram gritos dentro da casa.

Mediante a urgência, os policiais pularam o muro e ingressaram no interior da residência e encontraram o homem com um pedaço de tecido nas mão indo em direção ao quarto, enquanto a mulher gritava demonstrando estar em pânico.

Foi então dado lhe voz de abordagem, o que foi acatado. A vítima então passou a relatar que teria sido agredida pelo autor com socos e mordidas. Agressões que resultaram em uma lesão no seu braço esquerdo e também olho esquerdo.

O homem também apresentava algumas escoriações pelo corpo devido a vítima tentar se desvencilhar durante as agressões sofridas.

Perguntado ao autor o que ele pretendia com o pano que estava nas mãos, disse que iria tirar a própria vida. O autor também havia trancado os portões da casa e escondido as chaves no intuito de dificultar a fuga da vítima, informação confirmada por sua esposa

Ambos foram encaminhados ao Hospital Municipal para elaboração de laudo de lesões corporais e teste de chovido, após levados para apresentação à autoridade de polícia civil, para as medidas cabíveis pertinentes ao caso.