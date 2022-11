Homem agride esposa e filha de 10 anos; PM é chamada

Da Redação

O caso aconteceu na manhã de sábado (5), por volta das 10h30

A Polícia Militar (PM) foi chamada após um homem, de 26 anos, agredir a própria esposa e filha de 10 anos na região da BR-369, no centro de Bom Sucesso, norte do Paraná. O caso aconteceu na manhã de sábado (5), por volta das 10h30.

De acordo com a vítima, o marido a agrediu com socos e chutes. A criança foi chutada na barriga pelo pai. Em seguida, o agressor começou a ameaçar a mulher e se evadiu do local.

A polícia realizou buscas, mas o homem não foi encontrado pela equipe. Segundo a PM, foi prestado apoio necessário à vítima e ela foi orientada.

PM de Jardim Alegre apreende motocicleta com alerta de furto

No sábado (5), por volta das 12h30, a Polícia Militar de Jardim Alegre, apreendeu uma motocicleta Honda CG 160 Titan com alerta de furto na cidade de Cerro Azul.

Conforme o boletim de ocorrência da PM, em patrulhamento pela Av. Tancredo Neves próximo a saída para Ivaiporã, os policiais avistaram a motocicleta com duas pessoas. O condutor ao avistar a equipe, mudou repentinamente de direção e aumentou a velocidade.

Diante da situação observada, foi realizada a abordagem na Rua Orquídea. A numeração de chassi encontrava-se com sinais de adulteração e não condizia com a placa.

Após verificação do chassi, também foi constatado que a numeração do motor estaria com sinais de adulteração, sendo possível ver ao fundo da remarcação a numeração que pertence uma motocicleta do mesmo modelo com alerta de furto no dia 25/12/2021 na cidade de Cerro Azul/PR.

O motociclista foi então conduzido ao Destacamento da Policia Militar (DPM) de Jardim Alegre para confecção BOU.

Enquanto a equipe confeccionava o boletim, o filho do motociclista compareceu ao local e disse que comprou a moto de outro homem, que também se fez presente ao DPM e informou que adquiriu a motocicleta através de um anúncio nas redes sociais.

Ele disse que o valor pago no veículo seria de R$ 5.5 mil para assumir um suposto financiamento e que teria buscado moto na cidade de Ibaiti.

Diante dos fatos, a equipe conduziu as partes para a 54ª DRP de Ivaiporã para os procedimentos de praxe.

