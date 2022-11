Homem agride esposa e faz ameaças à polícia com porrete e canivete

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem Ilustrativa - Homem foi preso depois de agredir a mulher e partir para cima dos policiais

A Polícia Militar de Marumbi, no Vale do Ivaí, teve trabalho na noite deste domingo (27) para fazer a prisão de um homem, denunciado por violência doméstica e lesões corporais. Ele havia espancado a mulher e, ao ser anunciada a prisão, homem partiu para cima dos policiais, armado com um canivete e com um cabo de machado.

continua após publicidade .

O caso ocorreu por volta das 20 horas, na Vila Rural, de Marumbi. Acionada, a viatura policial foi abordada pela vítima, que corria pela rua em direção aos policiais, em busca de socorro. A mulher, de apenas 17 anos, contou que seu companheiro havia acabado de bater nela e de ter feito ameaças de morte.

LEIA MAIS: Adolescente é vítima de violência sexual durante exposição, em Califórnia

continua após publicidade .

O homem estava em casa e, segundo policiais, se mostrava fora de controle e agressivo, segurando um cabo de machado em uma mão e um canivete na outra. Ele dizia que sem ordem judicial ninguém entraria em sua casa e, se tentassem entrar, ele iria atacar.

Ao dar voz de prisão, o homem se negou a se entregar e dizia que não seria preso e só sairia da casa morto. Os policiais entraram e usaram spray de pimenta para conter o agressor e o bastão de defesa para desarmá-lo do canivete. O homem tentava desferir golpes de canivete nos policiais, até ser neutralizado e algemado.

Segundo a Polícia Militar, durante a confecção do boletim, a vítima relatou que já teria sido agredida outras vezes, mas não teria prestado queixa porque o companheiro a ameaçava, dizendo que ele tomaria o filho dela. Durante a ocorrência, na noite deste domingo, o agressor teria praticado também essa forma de violência contra a mulher, ameaçando tirar dela a criança. Segundo a vítima, o agressor faz uso frequente de drogas, o que teria acontecido neste domingo (27).

Agressor e vítima foram levados ao hospital pare serem atendidos pelo médico. A vítima teria sido atingida por socos na cabeça e chegou a ser enforcada, o que lhe causou hematomas no pescoço. O agressor também tinha um corte na cabeça e escoriações, causadas durante a sua resistência à prisão. Após passarem pelo atendimento médico, foram encaminhadas para delegacia de polícia de Jandaia do Sul para serem tomadas às medidas cabíveis. A ocorrência foi acompanhada pelo Conselho Tutelar de Marumbi.

Siga o TNOnline no Google News