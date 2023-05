Homem agride esposa e é preso dentro de ônibus enquanto fugia

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um homem foi preso nesta quarta-feira (10) dentro de um ônibus na rodovia PR-466, em Jardim Alegre, no Vale do Ivaí, por agredir a esposa. Conforme informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR), ele estaria no transporte coletivo tentando fugir, após cometer o crime.

As autoridades foram acionadas por volta das 13h20, e se dirigiram até a Rua Ponta Grossa para atender a situação de violência doméstica. Ao chegar no local, a vítima relatou que o marido teria a agredido com socos, chutes e ainda a enforcou.

Conforme a mulher, o esposo fugiu da residência antes da chegada dos agentes da PMPR. Ela optou por representar contra o autor das agressões.

Depois de algum tempo, o Copom recebeu uma denúncia anônima informando que o suspeito teria entrado em um ônibus. Diante das informações, os militares abordaram o coletivo na rodovia estadual.

O homem foi encontrado e foi dada voz de prisão pelo crime de violência doméstica. O suspeito e a vítima foram encaminhados para a 54ª Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã para as providências cabíveis.

