Homem agride esposa e acaba preso pela Polícia Militar em Ivaiporã

Na manhã de quarta-feira (20), a guarnição da Polícia Militar (PM) estava em patrulhamento em Ivaiporã quando foi acionada através do COPOM para atendimento de ocorrência de violência doméstica no centro da cidade, onde uma mulher estaria gritando por socorro em um apartamento.

No local a equipe fez contato com os moradores de onde partiram os pedidos de socorro. Foi feito contato com a solicitante que relatou que se desentendeu com seu marido, o qual a agrediu com um estrangulamento deixando escoriações no pescoço.

Disse ainda que provocou escoriações no tórax do autor quando tentava se defender e que ele ameaçou dizendo “posso ser preso, mas vou te matar”.

Diante do interesse da vítima em representar contra o autor dos fatos as partes foram encaminhadas para procedimentos cabíveis.

