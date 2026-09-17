Homem agride companheira na frente dos dois filhos em Ivaiporã

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Mulher relatou à PM que foi segurada pelo pescoço pelo companheiro para ser forçada a voltar para casa.

Um homem é suspeito de agredir a companheira na frente dos dois filhos na tarde de quarta-feira (16), em um estabelecimento comercial na Avenida Souza Naves, em Ivaiporã. Segundo a vítima, ele a segurou pelo pescoço para forçá-la a retornar para casa.

Conforme o boletim da Polícia Militar, a mulher estava no estabelecimento com os dois filhos menores quando o companheiro chegou ao local.

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Ainda segundo o relato, episódios de agressão e comportamento controlador por parte do homem seriam recorrentes.

Após a ação, o suspeito fugiu em rumo ignorado. A PM realizou patrulhamento pelas imediações, mas não o localizou.

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O Boletim de Ocorrência foi encaminhado à Polícia Judiciária para investigação e providências de proteção à vítima.

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