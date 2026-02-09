Homem agride companheira grávida e a tranca para fora de casa
Vítima decidiu deixar a cidade por medo após o ataque sofrido no último domingo
Uma mulher grávida foi vítima de violência doméstica em Califórnia após seu companheiro chegar em casa embriagado. Segundo o relato à polícia, o homem quebrou o celular da vítima jogando-o contra a parede e, em seguida, utilizou um cadeado para impedi-la de entrar na própria residência.
Com medo de novas agressões e temendo pela segurança da gestação, a mulher informou aos policiais que buscaria abrigo na casa de familiares em outra cidade da região. A polícia realizou orientações sobre as medidas protetivas, mas o agressor não foi localizado durante as buscas iniciais.
