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Homem agride companheira, ameaça com faca e foge antes da chegada da PM

Mulher relatou ter sido agredida com socos e ameaçada com uma faca; suspeito não foi localizado pela polícia.

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.06.2026, 14:46:12 Editado em 06.06.2026, 14:46:09
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Homem agride companheira, ameaça com faca e foge antes da chegada da PM
Autor Situação foi registrada pela PM em Ivaiporã - Foto: Pablo Valadares - Agência Senado

Um homem foi denunciado pela companheira por agressão e ameaças na noite de sexta-feira (5), no Jardim Nova Porã, em Ivaiporã, no norte do Paraná. De acordo com a Polícia Militar (PM), ele fugiu antes da chegada da equipe e não foi localizado.

A vítima contou aos policiais que vive com o homem há cerca de dois anos. Segundo o relato, ele saiu de casa durante a tarde e retornou por volta das 23h55, quando ela já estava dormindo.

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Ainda conforme a mulher, o companheiro chegou alterado e aparentando estar embriagado. Em seguida, passou a gritar e a agredi-la com socos na cabeça. Ela afirmou também que o homem arremessou um balde em sua direção e a ameaçou com uma faca.

Para tentar se defender, a vítima disse que reagiu com tapas e pegou o celular para chamar a polícia. Nesse momento, o homem deixou o local a pé e tomou rumo desconhecido.

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A equipe da PM realizou buscas pela região, mas não encontrou o autor denunciado.

A mulher recebeu orientações sobre os procedimentos legais e sobre a possibilidade de solicitar uma medida protetiva de urgência. Ela também foi orientada a entrar em contato com a polícia novamente caso o homem retorne à residência.

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