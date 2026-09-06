Homem agride adolescente e o namorado dela e acaba preso em Jandaia do Sul

Suspeito de 43 anos, que apresentava sinais de embriaguez e uso de drogas, atacou o casal com socos na cabeça e fez ameaças de morte

Um homem de 43 anos foi preso na madrugada deste domingo (6) após bater em uma adolescente de 17 anos e o namorado dela, de 18, na região central de Jandaia do Sul (PR).

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De acordo com a Polícia Militar, o casal havia acabado de retornar do trabalho e estava na casa da avó da garota. O suspeito chegou ao imóvel visivelmente descontrolado e sob aparente efeito de álcool e entorpecentes. Em seguida, ele iniciou uma discussão com o jovem e partiu para a agressão.

Ao tentar intervir para separar a briga e proteger o namorado, a adolescente foi empurrada e atingida por três socos na região da cabeça. O rapaz também foi ferido com diversos golpes na cabeça e, durante o ataque, foi ameaçado de morte pelo agressor.

A polícia foi acionada pelo pai da adolescente. Quando a equipe chegou ao endereço, foi recebida pela mãe do suspeito. Diante dos ferimentos nas vítimas e do estado de alteração do homem, ele recebeu voz de prisão em flagrante no local. O agressor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde permanecerá à disposição da Justiça.