Homem agarra mulher e a arrasta para dentro de cafezal

Neste domingo (25), um caso de estupro, com tentativa de ato sexual, foi registrado na área rural de Grandes Rios, quando um homem, de aproximadamente 20 anos, agarrou uma mulher e tentou levá-la para o meio de uma plantação de café.

Em contato com a vítima, ela disse que estava indo a pé visitar uma amiga em um sítio e ao passar pela estrada rural do Bairro Carvoeiro, percebeu que tinha um rapaz caminhando próximo à ela. Ainda de acordo com a vítima, ele a agarrou e torceu seus braços para trás e começou a puxá-la para dentro do cafezal.

Ela conta que pediu socorro e que alguns trabalhadores da região a escutaram e foram ajudá-la. Neste momento, segundo a vítima, o homem saiu correndo. Porém, populares reconheceram o o suspeito e informaram à polícia onde ficava sua casa. Os policiais foram até o endereço e o prenderam.

De acordo com o boletim, o homem confirmou tudo o que aconteceu e a mulher foi levada ao hospital. No entanto, uma pessoa ligou para a equipe do Blog do Berimbau, dizendo que o fato será esclarecido e que, na verdade, ele nega o crime. Em Faxinal, o suspeito foi autuado, mas o delegado está ouvindo testemunhas para concluir o inquérito.

