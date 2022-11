Homem acusado de roubo é preso em bar de Mauá da Serra

Da Redação

Imagem Ilustrativa - O homem foi preso, com mandado de prisão expedido, acusado de roubo.

Um homem de 43 anos foi preso quando estava em um bar, no centro de Mauá da Serra, na manhã desta terça-feira (29). A ocorrência foi registrada ainda no período da manhã, por volta das 9 horas. Ele estava com um mandado judicial em aberto, expedido pela Justiça de Marilândia do Sul.

A equipe policial fazia um patrulhamento de rotina quando, na avenida Jamil Assad Jamus, na área central de Mauá da Serra, visualizou o homem suspeito, que já era conhecido por várias passagens na polícia.

A equipe decidiu abordar o homem e, ao checar no sistema, encontrou um mandado de prisão contra ele, pelo crime de roubo. O acusado foi informado do mandado judicial da justiça, recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Departamento de Polícia Penal, em Apucarana, para as providências legais.

