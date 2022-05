Homem acorda e encontra vizinho dentro de casa

Da Redação

Um morador da Rua Luiz Lourenço Nogueira, no Bairro Nossa Senhora do Rocio, em Lunardelli levou um susto ao acordar na noite de segunda-feira (9) e encontrar um vizinho, dentro da sua residência.

O invasor disse, que precisava de dinheiro emprestado e tentou chamar pelo portão, ninguém atendeu e por isso teria invadido, para entrar em contato. O dono da casa ficou irritado e o expulsou. Porém, percebeu a presença de um segundo elemento que estava junto no lado de fora, outro morador do mesmo bairro.

Após ambos irem embora notou que eles haviam pulado o muro com auxílio de alguns tijolos, e uma janela que estava anteriormente trincada, eles teriam forçado e quebrado, e também deu falta do seu celular.

Diante disto a equipe PM realizou patrulhamentos com intuito de localizar os autores do furto porém sem êxito. A vítima foi orientada a conseguir mais dados para posteriormente qualificar os autores do furto para as devidas providências.