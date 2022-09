Homem acorda com barulho no quintal e percebe que foi alvo de furto

Da Redação

Um morador da Rua João Vitor de Andrade, no centro de Ivaiporã, procurou a Polícia Militar (PM) na segunda-feira (12|), e relatou que sua residência havia sido alvo de furto.

Ele relatou aos policiais que estava dormindo, e acordou com barulhos no quintal da residência. Ao fazer a conferência, deu por falta de vários objetos. Diante do fato a vítima foi orientada.

A equipe também fez patrulhamento nas proximidades, porém sem êxito em localizar o possível autor do furto.

Ameaça com arma branca

Ainda na segunda-feira, por volta das 10h30, a equipe de serviço foi chamada para a rodoviária da cidade, para atender uma situação de ameaça com arma branca.

No local, a solicitante relatou que a ameaça foi no sábado (10), e gostaria que fosse confeccionado boletim de ocorrência.

Diante da situação ela foi orientada sobre os procedimentos.

