Homem aciona polícia relatando que companheira teria se trancado com faca em Jandaia do Sul

Solicitante ligou para o 190 afirmando que a jovem de 20 anos o havia expulsado de casa e ameaçava tirar a própria vida; situação foi apaziguada

Uma briga de casal mobilizou a Polícia Militar (PM) na madrugada desta segunda-feira (9), na região central de Jandaia do Sul. A ocorrência foi registrada por volta da 1h, após um homem ligar para o 190 relatando que havia discutido com sua companheira, de 20 anos. Segundo o solicitante, a jovem o teria expulsado de casa, pegado uma faca, apagado as luzes, trancado o imóvel e ameaçado atentar contra a própria vida.

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Ao chegar ao endereço para averiguar a grave denúncia, a equipe policial conseguiu fazer contato com a mulher. Ela confirmou que houve um desentendimento, mas explicou que o conflito foi motivado pelo fato de estarem em processo de separação, embora o homem ainda morasse no local. A jovem informou aos policiais que a situação habitacional seria resolvida em breve, pois ela faria a entrega das chaves da residência na imobiliária no dia seguinte.

A moradora também esclareceu que, após a discussão, o ex-companheiro já não estava mais no local e havia seguido para uma residência no bairro Nova Jandaia, onde passaria a noite. Diante do relato da jovem, do ambiente controlado e da ausência de qualquer confirmação sobre a ameaça de suicídio mencionada na ligação, a equipe policial prestou as devidas orientações à mulher e encerrou o atendimento.