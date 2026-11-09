Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
DESENTENDIMENTO

Homem aciona polícia relatando que companheira teria se trancado com faca em Jandaia do Sul

Solicitante ligou para o 190 afirmando que a jovem de 20 anos o havia expulsado de casa e ameaçava tirar a própria vida; situação foi apaziguada

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem aciona polícia relatando que companheira teria se trancado com faca em Jandaia do Sul
Autor Foto: Reprodução

Uma briga de casal mobilizou a Polícia Militar (PM) na madrugada desta segunda-feira (9), na região central de Jandaia do Sul. A ocorrência foi registrada por volta da 1h, após um homem ligar para o 190 relatando que havia discutido com sua companheira, de 20 anos. Segundo o solicitante, a jovem o teria expulsado de casa, pegado uma faca, apagado as luzes, trancado o imóvel e ameaçado atentar contra a própria vida.

LEIA MAIS: Dupla foge após ameaçar jogar carro contra residência em Mauá da Serra

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ao chegar ao endereço para averiguar a grave denúncia, a equipe policial conseguiu fazer contato com a mulher. Ela confirmou que houve um desentendimento, mas explicou que o conflito foi motivado pelo fato de estarem em processo de separação, embora o homem ainda morasse no local. A jovem informou aos policiais que a situação habitacional seria resolvida em breve, pois ela faria a entrega das chaves da residência na imobiliária no dia seguinte.

A moradora também esclareceu que, após a discussão, o ex-companheiro já não estava mais no local e havia seguido para uma residência no bairro Nova Jandaia, onde passaria a noite. Diante do relato da jovem, do ambiente controlado e da ausência de qualquer confirmação sobre a ameaça de suicídio mencionada na ligação, a equipe policial prestou as devidas orientações à mulher e encerrou o atendimento.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia jandaia do sul notícias locais segurança pública violência domestica
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV