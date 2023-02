Homem aciona a PM e diz que foi atingido por arma de pressão

Da Redação

A equipe de serviço da Polícia Militar (PM) atendeu na noite de segunda-feira (8) um homem que dizia ter sido atingido por um disparo com arma de pressão, em Ivaiporã. Após o primeiro atendimento os policiais foram novamente acionados pela mesma pessoa, desta vez para uma ocorrência de ameaça.

Por volta das 20 horas, a guarnição foi acionada via Copom para deslocar para um bar na Rua Ceará, ond

e o solicitante relatou que havia sido atingido por um disparo de arma de pressão.

No local em contato com o solicitante, ele disse que estava transitando pela rua Ceará, quando foi atingido pelo disparo no lado esquerdo do rosto. Verificado pela equipe não havia nenhuma lesão aparente.

A vítima suspeitava de alguns rapazes que estariam de skate na via. A equipe abordou os indivíduos e nada de ilícito foi localizado. Questionados sobre a arma de pressão, relataram que desconheciam o fato.

Posteriormente quando os policiais retornavam para a sede da 6ª CIPM, a equipe foi novamente chamada no mesmo local. Onde alguns indivíduos estariam ameaçando o solicitante com uma faca.

O solicitante relatou aos policiais, que quando a equipe se retirou do local alguns indivíduos em carro preto parou em frente a sua residência desferindo xingamentos e que era para vir para cima pois estariam com uma faca, mas que não chegou a ver a faca.

Ele foi orientado pela equipe e optou em não representar contra os autores da ameaça.

