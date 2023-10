Homem acelera carro e quebra porta de vidro de comércio da irmã

Na tarde de sábado (28), por volta das 13h30, a Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de vandalismo na Avenida Brasil em Faxinal, que resultou na destruição da porta de vidro de uma pizzaria.

De acordo com as informações fornecidas no boletim de ocorrência da PM, a solicitante relatou que seu irmão que ela não tem diálogo há alguns meses, chegou ao seu comércio (pizzaria) em uma picape, e sem motivo aparente, acelerou o veículo, invadindo o estabelecimento e colidindo com a porta de vidro.

Também foi relatado aos policiais que ele estava em uma Saveiro vermelha, e se evadiu tomando rumo desconhecido.

Diante do exposto a equipe fez patrulhamento por todo o município no intuito de localizar o autor, porém, não foi logrado êxito. Os policiais orientaram a comerciante e posteriormente confeccionaram o BOU. O caso deve ser encaminhado à Polícia Civil para continuidade das investigações.

