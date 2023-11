Homem abandona motocicleta e foge ao se deparar com viatura da PM

A moto foi recolhido ao pátio do destacamento policiail

Na manhã de sexta-feira (3), uma equipe de serviço da Polícia Militar estava realizando patrulhamento pela Rua Vital Brasil, em Grandes Rios, quando se deparou com um homem conduzindo uma motocicleta. No entanto, ao avistar a viatura, o indivíduo parou a moto e empreendeu fuga correndo a pé, deixando para trás o veículo.

Os policiais verificaram os sinais identificadores da motocicleta no sistema da PMPR (Polícia Militar do Paraná) e constataram que a placa pertencia a uma Honda/turuna cinza que possuía pendências desde 1998.

Além disso, o número do chassi da motocicleta não correspondia ao registrado no sistema de consulta da polícia, estando parcialmente suprimido e impossibilitando a verificação.

O número do motor também não constava no sistema de consulta da PMPR. Diante desses fatos, a motocicleta foi recolhida e encaminhada ao pátio do destacamento da PM de Grandes Rios.

