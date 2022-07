Homem a cavalo tenta fugir de viatura do Choque no Paraná; veja

Da Redação

Conforme apurou a reportagem, o homem estava no centro de Califórnia

Um vídeo que circula em grupos de WhatApp nesta segunda-feira (18), mostra uma 'perseguição' entre a Polícia Militar (PM) e um homem a cavalo. Uma pessoa flagrou parte da ocorrência e mostra o suspeito cavalgando pela BR-376, no perímetro urbano de Califórnia, no Vale do Ivaí, norte do Paraná. Veja o vídeo abaixo.

A PM confirmou a ocorrência, porém, não repassou muitos detalhes. Conforme apurou a reportagem, o homem estava no centro de Califórnia com uma faca e teria ameaçado algumas pessoas.

A PM, com o apoio do pelotão de Choque, realizava uma operação na cidade. Os policiais encontraram o suspeito, porém, ele não respeitou a ordem de abordagem e saiu galopando.

Próximo à barraca que vende panelas, que fica às margens da rodovia, o rapaz pula do cavalo e a viatura para próxima do animal, que se assusta e dá um coice, acertando a lataria do veículo do Choque.

O homem, ao tentar correr, pulou e caiu em um barranco, depois de muito trabalho, ele foi contido. Contra o rapaz havia um mandado de prisão em aberto e durante revista pessoal, os policiais encontraram uma faca que tinha aproximadamente 17 centímetros de lâmina.

O animal não se feriu. O suspeito foi levado para a sede da PM da Califórnia. Outras informações da ocorrência não foram repassadas. O vídeo viralizou nas redes sociais. Veja: null - Vídeo por: Reprodução





