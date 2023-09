Hilux passa por cima de moto e arremessa motociclista na BR-376

Um acidente de trânsito envolvendo uma caminhoneta e uma motocicleta foi registrado no início da tarde deste sábado, 9 de setembro, em um trecho da BR-376, em Jandaia do Sul, norte do Paraná. A ocorrência foi atendida por socorristas da Brigada Comunitária de Jandaia do Sul.

De acordo com as informações da corporação, por volta das 12h30, um veículo Toyota Hilux, com placas de Apucarana, acabou atingindo uma moto de Jandaia em um cruzamento entre a Rua Dourados com a BR-376, próximo ao Auto Posto Vila Rica, na região da Vila Paião.

A caminhoneta passou sobre a motocicleta e arremessou o piloto dela, de 26 anos, a alguns metros. A Hilux só parou após atingir um muro que está sendo feito em uma obra.

O ocupante da moto recebeu os primeiros cuidados no local e, na sequência, foi encaminhado para o Hospital da Providência, em Apucarana, para receber os devidos cuidados. Conforme repassado, o jovem sofreu uma fratura em um dos braços, além de várias escoriações.

Até o momento não há informações sobre o que provocou o acidente.

