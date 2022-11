Hilux e Gol são furtados durante a madrugada em Novo Itacolomi

Da Redação

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM), por volta das 3h30

Dois veículos foram furtados na madrugada deste sábado (12), durante evento realizado às margens da PR-170, em Novo Itacolomi. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM), por volta das 3h30.

De acordo com o dono de um VW Gol, um homem, de 39 anos, o carro foi deixado por volta da meia-noite nas proximidades do Centro de Eventos Antônio de Oliveira. Porém, quando voltou da festa, constatou que o veículo havia sido furtado.

Já conforme o outro motorista, um homem, de 35 anos, a Toyota Hilux ficou estacionada na rua paralela onde estava acontecendo um rodeio. O motorista disse aos policiais que um rapaz se ofereceu para cuidar do veículo, cobrando um valor, mas quando ele voltou do evento, a caminhonete não estava mais no local.

As duas vítimas foram orientadas pelos policiais. No entanto, os veículos ainda não foram encontrados, segundo a PM.

