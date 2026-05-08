Hilux e Fiesta roubados são recuperados pela PCPR em São Pedro do Ivaí

A Polícia Civil recuperou dois veículos roubados de uma propriedade rural no distrito de Marisa, em São Pedro do Ivaí (PR), nesta sexta-feira (09), após um roubo registrado na noite anterior.

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Segundo a corporação, um casal foi vítima da ação criminosa de bandidos na quinta-feira (08). Após tomar conhecimento do caso, uma equipe da Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul iniciou diligências para localizar os veículos levados pelos criminosos.



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Com apoio do setor de inteligência, os policiais conseguiram recuperar uma Toyota Hilux e um Ford Fiesta. A Hilux pertencia ao casal morador do Marisa, já o Fiesta foi roubado no município de Araruna, no mês de abril.

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Os veículos foram apreendidos e serão devolvidos aos proprietários após os procedimentos legais. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar os envolvidos no crime.