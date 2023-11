Hemonúcleo certifica profissionais pelo projeto Sangue Bom Ivaiporã

Sangue Bom Ivaiporã ajuda fortalecer o suprimento de sangue no Hemonúcleo de Apucarana

Este ano, a Secretaria Municipal de Saúde de Ivaiporã lançou o projeto Sangue Bom Ivaiporã com o principal objetivo de estimular doadores voluntários de sangue, buscando garantir um estoque adequado de hemocomponentes na 16ª Regional de Saúde – além de fortalecer o suprimento de sangue no Hemonúcleo de Apucarana e na Rede Hemepar do Paraná.

O projeto evoluiu além de uma simples campanha, transformando-se em uma ação social consolidada por parcerias estratégicas.

Diversas datas de coletas foram estabelecidas para garantir a participação dos doadores. Destaca-se a significativa doação voluntária dos alunos da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar de Ivaiporã, em janeiro – seguida por coletas em maio, julho, setembro e novembro. O esforço conjunto resultou em 326 candidatos voluntários dos quais 283 foram considerados aptos para a doação, gerando 283 bolsas de sangue.

“É importante ressaltar que cada bolsa coletada pode produzir até 4 hemocomponentes, multiplicando o impacto positivo. A ação voluntária dos doadores e parceiros contribuiu significativamente para salvar inúmeras vidas em Ivaiporã”, afirmou o farmacêutico bioquímico da Vigilância Epidemiológica de Ivaiporã, Fabiano Ricardo da Silva.

Este mês, como reconhecimento pelo empenho, o município recebeu uma placa certificando o trabalho relevante na captação de doadores de sangue, entregue pelas coordenadoras do Hemonúcleo de Apucarana.

Além disso, considerando a importância da conscientização sobre doação de sangue, a Lei 3.876 de 20 de junho de 2023 instituiu a Semana Municipal de Conscientização sobre Doação de Sangue no calendário oficial de Ivaiporã. “Em consonância com esta iniciativa, a Secretaria Municipal de Saúde propôs à Câmara Municipal de Vereadores uma homenagem aos doadores voluntários e aos parceiros envolvidos”, informou Fabiano Silva.

Comprometimento

Com a aprovação, a homenagem visa destacar o comprometimento dos doadores voluntários e reconhecer as parcerias. “Acredito que a homenagem e reconhecimento pela Câmara de Vereadores servirão como estímulo para mais ações voluntárias em 2024 e para o estabelecimento de parcerias que fortaleçam o projeto Sangue Bom Ivaiporã”, comentou a secretária municipal de Saúde, Cristiane Pantaleão.

