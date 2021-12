Há 5 dias, Ivaiporã não registra novos casos de Covid-19

Da Redação

Imagem ilustrativa

O Departamento de Saúde e a Vigilância Epidemiológica de Ivaiporã não registraram novos casos de Covid-19 pelo 5º dia seguido.

continua após publicidade .

Neste domingo (5) o Lacen descartou 13 amostras (negativo) e analisará 16 enviadas pelo município. Mantenham os cuidados e passem as confraternizações com a família e amigos protegidos do coronavírus.

Desde o início da pandemia Ivaiporã registrou 4.217 pessoas infectadas com o coronavírus. Deste total 4.099 se recuperaram da doença e 98 óbitos. No momento, o município tem 20 pessoas com o vírus ativo, 18 se recuperam no domicílio e duas estão internadas.

continua após publicidade .